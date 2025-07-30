Жителя Перми признали виновным в неправомерном доступе к данным сотового оператора

Свердловский суд Перми признал жителя краевого центра виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сотрудники краевого УФСБ установили, что злоумышленник за денежное вознаграждение осуществлял неправомерный доступ к персональным данным абонентов ПАО «МТС» и регистрировал фиктивные договоры об оказании услуг связи. В отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Свердловский суд Перми назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.