«Балтика-Самара» запустила дополнительную линию розлива за 1,4 млрд рублей

Пивоваренный завод «Балтика-Самара» запустил дополнительную линию розлива в алюминиевую банку. На модернизацию инвестировали более 1,4 млрд руб. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

В рамках модернизации установили новую баночную линию. Благодаря этому увеличилось производство напитков в алюминиевой упаковке. Мощность новой линии составляет 60 тыс. единиц продукции в час. Пиво и безалкогольные напитки разливаются в алюминиевые банки объемом 0,33 и 0,45 л. На предприятии сохранены мощности существующей линии с аналогичной производительностью.

В министерстве отмечают, что самарский завод производит более 100 наименований продукции, которые поставляются в регионы Поволжья и Урала и экспортируются в страны Средней Азии. С 2003 года общий объем акцизных отчислений в бюджет области превысил 100 млрд руб.

Руфия Кутляева