Мясокомбинат «Кунгурский» пытается снять со спорного бренда охранное свидетельство

ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”» обратилось в суд по интеллектуальным правам с двумя исками к ПАО «Группа Черкизово» о досрочном прекращении правовой охраны двух товарных знаков «Южная». Предварительное судебное заседание по делу назначено на 8 сентября 2025 года. Также, по данным электронного правосудия, кунгурский мясокомбинат требует с федерального производителя почти 500 тыс. руб.

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Под указанным знаком прикамский мясокомбинат с 2017 года выпускает и реализует грудинку. Группа «Черкизово» с 2023 года пыталась взыскать с мясокомбината «Кунгурский» 141,8 млн руб. компенсации за нарушение прав на марку «Южная». Истец сообщил, что зарегистрировал за собой марку «Южная» в 2018 году. В мае 2025 года Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении требований ПАО «Группа Черкизово» к ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”». Апелляционная инстанция вчера оставила решение суда без изменения. На суде мясокомбинат «Кунгурский» утверждал, что обозначение «Южная» использовалось по крайней мере с 1985 года производителями колбасной продукции для маркировки вареной и полукопченой колбасы. Суд указал, что на момент начала использования обозначения «Южная» ответчик не нарушал чьих-либо прав в силу отсутствия госрегистрации наименования в качестве товарного знака.

«Группа Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки, включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка компании по итогам 2021 года составила 158 млрд руб. Среди брендов группы — «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product, Casademont.

Мясокомбинат «Кунгурский», основанный в 1928 году, производит колбасы, сосиски, мясные консервы, пельмени, деликатесы и прочее. В территориях Пермского края работают фирменные магазины мясоперерабатывающего комбината. В 2016 году мясокомбинат «Кунгурский» вошел в один из крупнейших агрохолдингов страны — удмуртский «КОМОС групп». ООО «Хайперфудс холдинг» выкупило у бизнесмена Сергея Куренева ООО «Юником», через которое осуществлялось управление мясокомбинатом. В 2024 году мясокомбинат получил 5,7 млрд руб. выручки и 189,3 млн руб. чистого убытка.