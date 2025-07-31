Сила традиций

25 июля предприятия промышленно-производственного холдинга «Сибирская Промышленная Группа» отпраздновали в Ижевске День металлурга. Праздник объединил сотрудников трех ижевских заводов, входящих в структуру «СПГ» — «БУММАШ», «ПроМинТех» и «Ижевский завод изоляции».

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С приветственным словом и поздравлениями перед заводчанами выступил управляющий директор завода «БУММАШ» Михаил Мыльников. «Мы развиваем производственные мощности, повышаем эффективность и осваиваем новые направления. В центре всех процессов — люди. Работники, на чьих знаниях, дисциплине и инициативе держится весь производственный ритм. Уверен, что именно вовлеченность и командный подход помогут нам двигаться вперед»,— отметил господин Мыльников.

Он подчеркнул, что металлургические предприятия холдинга дают начало всем отраслям промышленности России, а их продукция востребована как в стране, так и за рубежом. Со словами благодарности перед металлургами также выступили замглавы администрации Ижевска Анна Сережникова, депутат Госсовета республики Людмила Зайцева, глава Индустриального района.

«Ровно 265 лет назад здесь, на берегу реки Иж наш город основан именно с металлургической промышленности. Вы — основоположники Ижевска. Сегодня завод в составе “СПГ” входит в число флагманов ижевской промышленности, как это было в советские годы»,— подчеркнула госпожа Сережникова.

В рамках торжественной церемонии состоялось награждение отличившихся сотрудников предприятий, им были вручены благодарственные письма от министерства промышленности и торговли республики и районных администраций. Особыми наградами отметили сотрудников производственных площадок в рамках профессионального конкурса «Лучшие из Лучших».

«Такие встречи укрепляют внутренние связи на производстве и подчеркивают значимость каждого работника. В “СПГ” ценят опыт, профессионализм и преданность делу — качества, которые формируют устойчивое развитие всей группы»,— подчеркнули в руководстве завода «БУММАШ».

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Мероприятие стало продолжением череды торжественных событий, приуроченных ко Дню металлурга, отмечаемого с большим размахом на всех предприятиях холдинга. Среди них празднование 150-летия Ижорского трубопрокатного завода и традиционный спортивный турнир, который в этом году состоялся в Санкт-Петербурге. В число победителей вошла и команда по мини-футболу завода «БУММАШ».