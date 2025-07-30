В Оренбуржье в суд передали дело в отношении нетрезвого водителя, который столкнулся с троллейбусом

Житель Оренбурга обвиняется по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Дело направлено в Дзержинский районный суд Оренбурга. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @nvrsk_road Фото: @nvrsk_road

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Лада Калина». На перекрестке улиц Терешковой и Хабаровской он столкнулся с троллейбусом. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

Руфия Кутляева