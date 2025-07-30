В Димитровграде вынесен приговор по делу об отрезанном ухе

Димитровградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, ночью 23 февраля 2025 года в одном из домов на улице Конной 38-летний неработавший Руслан Бурнашев в ходе спонтанного конфликта нанес случайному знакомому рукой и ножом два удара по голове, отрезав наружную раковину правого уха.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Бурнашева к 4 годам колонии общего режима.

Алексей Алексеев