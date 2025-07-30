Под Саратовом прокуратура добилась постановки на учет бесхозяйного имущества

Суд по требованию прокуратуры Аркадакского района Саратовской области обязал муниципалитет поставить на учет бесхозяйное имущество. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в Семеновском муниципальном образовании есть водопровод, право собственности на который в установленном законом порядке не зарегистрировано. Его протяженность составляет 3,2 км. Муниципальное образование бездействовало в части постановки этого бесхозяйного объекта на государственный кадастровый учет.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура Аркадакского района попросила суд обязать орган местного самоуправления поставить на учет указанный водопровод. Суд удовлетворил требование, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов