Машиностроение стало самым популярным направлением среди пермских сузов

Направление «Машиностроение» заняло первое место по популярности среди абитуриентов в учреждениях среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба губернатора.

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Среди других популярных направлений у абитуриентов сузов оказались «Информационные технологии» (12,8%), «Нефтяное и горное дело» (10,3%), «Медицина» (8,8%), «Строительство» (7,7%), «Педагогика» (4,2%) и «Химические технологии» (3,1%).

По информации краевого минобра, всего в Пермском крае в техникумы и колледжи подано почти 95 тыс. заявлений, что на 19,1 тыс. больше, чем в прошлом году.

Напомним, машиностроение — одна из ключевых отраслей региональной экономики. В Перми крупнейшими предприятиями отрасли являются «ОДК — Пермские моторы», «ОДК-СТАР», «Редуктор-ПМ», «Протон-ПМ», НПО «Искра», ПНППК «Пермский завод “Машиностроитель”», «Мотовилихинские заводы». Сейчас пермские машиностроительные заводы испытывают кадровый дефицит, и краевые власти занимаются популяризацией машиностроительных профессий среди молодежи.