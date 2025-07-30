Стратегию развития Ижевска на 10 лет могут выстроить вокруг оборонного комплекса

Стратегия социально-экономического развития (СЭР) Ижевска до 2035 года может быть выстроена вокруг представления федерального центра о городе «как оборонном щите», рассказала директор удмуртского филиала института экономики УрО РАН Анна Овчинникова на круглом столе муниципалитета совместно с «Ъ-Удмуртия» 28 июля. «Ижевск как центр инноваций РФ или центр туризма не рассматривается»,— добавила она. Эти слова были произнесены после завершения пяти стратсессий с горожанами в рамках разработки стратегии СЭР.

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По результатам опросов и стратсессий выдвинуты три варианта цели стратегии СЭР. Первая — Ижевск как «индустриально-инновационный центр», однако, добавляет Анна Овчинникова, федеральный центр видит город как «завод, на котором собирается продукт». «У нас есть поддержка оборонно-промышленного комплекса (ОПК), например, по миграции работников». Мер поддержки бизнеса по развитию собственного инновационного продукта в связи с этим недостаточно.

Второй целью Ижевск обозначен как «город гармоничного развития, где промышленные традиции, инновации и комфортная среда создают условия для самореализации жителей», третьей — столица Удмуртии как «лидер промышленных инноваций и качества жизни в Урало-Поволжском регионе».

«Странная ставка обогнать всех, но кого именно, непонятно. Давайте поспорим с Екатеринбургом, Казанью, Челябинском. В таком случае стратегия СЭР будет выстраиваться из сравнения с другими субъектами»,— рассказала Анна Овчинникова.

Приоритетные направления разработки СЭР — человеческий капитал, экономическое развитие и городская среда. «Сначала должна быть экономика, которая обеспечивает бюджет. Мы ставим акцент на это»,— считает эксперт.

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Напомним, о разработке стратегии СЭР было объявлено 29 мая. Над документом работают администрация города, медиагруппа Centre digital & media (CDM), фонд развития Ижевска и удмуртский филиал института экономики УрО РАН. В результате будут разработаны стратегия СЭР и портфель приоритетных проектов до 2030 года.

В мае была опрошена 1,1 тыс. ижевчан, проведены глубинные интервью с экспертами, в июне — выработаны гипотезы развития города. В июле горадминистрация совместно с CDM провела пять стратсессий по темам «Креативные индустрии», «Образование и карьера», «Благоустройство», «Поколенческая теория», «Безопасность». Проектные решения будут выработаны в августе-сентябре, представлены — в октябре.