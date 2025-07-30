В Казанском телецентре импортозаместили 87 передатчиков вещания

На базе Казанского телецентра заменили на отечественное оборудование 87 передатчиков цифрового вещания.

Казанский телецентр является филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Отечественные передатчики были созданы компанией «Алмаз-Антей Телекоммуникации».

Учредителем организации является концерн «Алмаз-Антей», занимающийся производством и разработкой вооружений для противовоздушной и противоракетной обороны. Компания «Алмаз-Антей Телекоммуникации», зарегистрированная в Москве, занимается проектированием и строительством объектов телерадиовещания и поставкой оборудования для них.

Диана Соловьёва