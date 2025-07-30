Нового председателя союза журналистов изберут 1 августа

Выборная конференция Пермского краевого союза журналистов намечена на 1 августа и пройдет в пространстве завода Шпагина. В повестке заседания — выборы нового председателя.

Глава пермского отделения союза журналистов Максим Пасютин решил сложить полномочия. Ранее стало известно, что Максим Пасютин уволился с поста гендиректора «РБК-Пермь» и возглавил медиахолдинг «ФорМедиа». Он возглавлял краевое отделение СЖ с ноября 2023 года.

Сам Максим Пасютин рекомендовал шеф-редактора медиахолдинга «Магма» Алексея Буркова в качестве своего преемника на посту председателя краевого отделения СЖР.