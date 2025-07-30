Суд в Краснокамске вынес приговор водителю за смертельное ДТП

В Краснокамске суд признал виновным 54-летнего жителя Удмуртии в совершении ДТП, повлекшего смерть трех человек, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по Пермскому краю Фото: пресс-служба МВД по Пермскому краю

Инцидент произошел в марте 2025 года на трассе «Кострома—Шарья—Киров—Пермь», когда водитель грузового седельного тягача столкнулся с легковым автомобилем «ИЖ ОДА», который остановился для поворота налево.

В результате аварии погибли 79-летний водитель и 49-летняя пассажирка, а 26-летний пассажир, находившийся на переднем сидении, скончался позже в больнице. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управлять транспортными средствами на два года.