В Челябинской области выдача автокредитов за квартал выросла на 18,6%

Во втором квартале 2025 года банки выдали жителям Челябинской области 7 тыс. автокредитов. Это на 18,6% больше, чем в первом квартале, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране за апрель-июнь банки одобрили выдачу 253,3 тыс. займов на покупку машину. За три месяца показатель вырос на 22,5%. Наиболее серьезная динамика роста числа выданных автокредитов зафиксирована в Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (+35,7%), Удмуртской Республике (+33,6%), Оренбургской (+30%) и Саратовской (+27,5%) областях, а также в Пермском крае (+26,3%). При этом больше всего займов на машину получили жители Московской области (16,6 тыс. ед.), Москвы (16,4 тыс. ед.), Республики Татарстан (13 тыс. ед.), Санкт-Петербурга (11,9 тыс. ед.) и Краснодарского края (11,6 тыс. ед.).

Виталина Ярховска