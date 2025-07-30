Владелец стройфирм и депутат возглавил общественный совет при Башкультнаследии

Депутат горсовета Уфы от ЛДПР Руслан Зайнуллин избран председателем общественного совета при Башкультнаследии, стало известно «Ъ-Уфа» от источников. Эту информацию подтвердил и сам господин Зайнуллин.

Общественный совет является совещательным органом. В числе его полномочий — контроль деятельности Башкультнаследия, обсуждение принимаемых им документов и внесение предложений по вопросам охраны памятников истории и культуры.

По опубликованным на сайте Башкультнаследия данным, в совет помимо Руслана Зайнуллина входят директор научно-образовательного центра «История башкирского народа» Булат Азнабаев, директор Музея истории Уфы Тимур Ильясов, глава башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина, зампред Общественной палаты Башкирии Рамиль Рахимов, профессор УГНТУ Ринат Сахибгареев, замдиректора реставрационной мастерской «Артель» Булат Уразметов, археолог Борис Щербаков и руководитель АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Руслан Зайнуллин является совладельцем ООО «Ар-Рахман», ООО «Старый Кремль», учредителем ООО «Специализированный застройщик "Стройдевелопмент"» и ряда других строительных фирм. Кроме того, по данным Rusprofile, он руководит Фондом поддержки социальных программ развития Уфимского района (его учредителями ранее являлись районная администрация и ОАО «Госстрой»).

Идэль Гумеров