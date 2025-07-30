В Саратове оштрафовали родителей троих детей, катавшихся на гидроцикле на Волге

В Саратове оштрафовали родителей троих маленьких детей, которые катались одни на гидроцикле в районе Затона на Волге. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Согласно релизу, дети на большой скорости рассекали волны на сапбордах, вблизи находились люди. Они делали это в непосредственной близости от городского пляжа.

Очевидцы рассказали о случившемся инспекторам Государственной инспекции по маломерным судам. Владелец гидроцикла был установлен, родителей указанных детей оштрафовали на 13 тыс. руб.

В Саратовской области с начала этого лета выявили три происшествия на воде с маломерными судами. Утонули 25 человек, включая шестерых детей.

Павел Фролов