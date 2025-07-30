В селе Октябрьское при пожаре погибла местная жительница

В селе Октябрьское Октябрьского района во время пожара погибла местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел вечером 29 июля в частном доме на улице Тельмана. Из-за позднего сообщения о ЧП по прибытии бригады Троицкого гарнизона открытым пламенем горела кровля. При помощи двух единиц техники 12 сотрудников МЧС России ликвидировали пожар на площади 90 кв. м. Во время разборки и проливки конструкций одной из комнат обнаружили тело 34-летней местной жительницы.

Виталина Ярховска