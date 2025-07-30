Reuters: Германия готовит многомиллиардный оборонный заказ

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, Германия потратит десятки миллиардов евро на масштабный оборонный заказ у нескольких компаний в этой сфере.

Он будет включать в себя 20 истребителей Eurofighter, до 3 тыс. бронированных машин Boxer и до 3,5 тыс. БМП Patria. Министерство обороны страны также планирует закупить зенитно-ракетные комплексы IRIS-T у Diehl Defence и системы ПВО SkyRanger от Rheinmetall.

Как отмечает агентство, канцлер Германии Фридрих Мерц стремится значительно укрепить обороноспособность и мощь армии страны, учитывая рост количества военных конфликтов в мире и в Европе в частности. Господин Мерц уже заручился поддержкой парламента для финансирования военной перестройки, а оборонный бюджет Германии вырастет примерно до €83 млрд в 2026 году. Для сравнения: в этом году он составил €20 млрд.

Стоимость одних только истребителей Eurofighter, по данным источников Reuters, оценивается в €4–5 млрд. Бронемашины Boxer, производимые KNDS и Rheinmetall, обойдутся германскому бюджету еще в €10 млрд. Наконец, стоимость БМП Patria составит примерно €7 млрд. Поставки бронированных машин запланированы в течение ближайших десяти лет.

Кирилл Сарханянц