Грузовикам четырех китайских марок закрыли доступ на российский рынок

Росстандарт запретил импорт и реализацию в России грузовиков DONGFENG типа DFH4180, FOTON типа BJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, SITRAK типа ZZHS, а также шасси FOTON типа M4L. Такое решение орган принял после выявления нарушений во время внеплановых проверок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Перечисленные модели не соответствуют требованиям по следующим показателям:

Эффективность тормозной системы;

Уровень звука;

Идентификация органов управления транспортным средством;

Установка устройства вызова экстренных оперативных служб.

Помимо этого Росстандарт выявил перечень нарушений, угрожающих жизням водителей и пассажиров. В том числе: нарушения по подтверждению устойчивости авто к воздействию внешних источников электромагнитного излучения, защиты транспортного средства от несанкционированного использования и другое.

Официальным представителям марок DONGFENG, FOTON, FAW, SITRAK Росстандарт выдал предписания о необходимости разработки программы по устранению всех нарушений. Сейчас все представительства уже приостановили реализацию указанных моделей.