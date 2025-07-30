Суд наказал саратовца за совершение коррупционного преступления

В Ртищево Саратовской области суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя Турковского района по уголовному делу о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант черед посредника передал 20 тыс. руб. взятки инспектору РЭО ГИБДД МО МВД России «Ртищевский». Произошло это в феврале прошлого года.

Фигурант преследовал цель успешно сдать экзамен по вождению для получения права управления транспортом. Суд оштрафовал его на 200 тыс. руб.

Павел Фролов