На 74% выросло число пользователей ИИ-компаньонов в Удмуртии за год

На 74% выросло число пользователей ИИ-компаньонов в Удмуртии в 2025 году, а средний объем трафика возрос в 2,3 раза, сообщает пресс-служба Yota. Особенно активно жители республики общаются с виртуальными ботами, помогающими справиться со стрессом и тревожностью — их аудитория выросла почти в пять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наиболее активными пользователями ИИ-компаньонов являются абоненты в возрасте 36–45 лет (46%), за ними следуют группы 46–55 лет (19%) и 26–35 лет (16%). Женщины составляют 57% пользователей, хотя мужчины проводят больше времени с ИИ-ботами — 52%.

Среди популярных ботов для психологической поддержки выделяются Wysa, Woebot и Earkick, с которыми пользователи проводят в среднем 19 минут в месяц. В то же время, для повседневного общения наиболее востребованы Character.ai, Talkie и Replika, где время общения составляет около 36 минут в месяц.

В пресс-службе МегаФона отметили, что за первое полугодие 2025 года интерес к ИИ-помощникам в Удмуртии вырос в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Пиковая активность пользователей наблюдается в апреле, июне и июле.