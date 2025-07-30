«Уралкалий» в I полугодии удвоил прибыль

Выручка ПАО «Уралкалий» составила 139 млрд руб. по итогам первых шести месяцев 2025 года. Рост относительно аналогичного периода в 2024 году — 13%, следует из отчетности компании.

Производитель удобрений получил 106,9 млрд руб. дохода с продаж на экспорт (на 11% больше, чем по итогам первой половины прошлого года), а с внутреннего рынка — 32,1 млрд руб. (+22%).

Чистая прибыль «Уралкалия» удвоилась — до 80,8 млрд руб. «Интерфакс» указывает, что такой рост показателя обусловлен доходами от курсовых разниц.

По итогам двух кварталов компания сократила свой общий долг на 14% — он составил 536 млрд руб.