В Саратове девочка отравилась жидкостью для розжига, проводится проверка

Сотрудники полиции приступили к проверке по факту отравления девятилетней девочки жидкостью для розжига в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно релизу, днем накануне, 29 июля, девочка выпила жидкость для розжига, после чего ее увезли в лечебное учреждение. Согласно предварительным сведениям, несовершеннолетняя перепутала жидкость с водой, когда находилась вместе с матерью на базе отдыха.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Отмечается, что семья пострадавшей проживает в другом регионе, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Павел Фролов