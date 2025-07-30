Моллюски и ящерицы стали пассажирами ГЖД в первом полугодии 2024 года

Около 1,4 тыс. питомцев перевезла Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») без сопровождения владельцев в поездах дальнего следования в январе-июне 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Услуга наиболее популярна у жителей Нижнего Новгорода и Ижевска, отметили на ГЖД. Чаще всего хозяева отправляли собак и кошек. Самыми необычными пассажирами в первом полугодии стали ящерицы и декоративные моллюски.

Чтобы отправить питомца на поезде без сопровождения владельца, нужно оформить перевозочный документ в багажных кассах. Домашние животные едут в закрытой клетке или контейнере в багажном купе. Вместе с питомцем хозяин должен передать документы на него, поилку с водой, кормушку и корм, игрушку и наполнитель для лотка. Во время поездки за животными присматривают проводники.

Елена Ковалева