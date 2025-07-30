В историческом центре Перми появится коллекционная резиденция

ПЗСП построит коллекционную резиденцию на 22 квартиры на ул. М.Горького, 10. Авторы проекта уделили особое внимание архитектуре дома и наследию, чтобы создать дом, где всё продумано до мелочей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Высокий уровень сервиса, камерность и индивидуальный подход ценят покупатели жилья премиум-класса. ПЗСП возведут дом в исторической части города, где современность переплетена с вековыми традициями. Коллекционная резиденция будет построена в зоне памятника архитектуры «Пермь губернская» и органично впишется в исторический центр.

Дом располагается в границах территории объекта культурного наследия регионального значения, что обуславливает его камерность, малоквартирность и определенную архитектурную концепцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО “ПЗСП“:

“Многие годы мы успешно реализуем проекты по всему городу, и теперь у нас появилась возможность построить дом там, где история города начиналась. Оперный театр, Дом Грибушина и другие памятники архитектуры задают определённую планку. Мы решили создать дом с особой атмосферой, лаконичным изысканным дизайном, который органично впишется в эту среду. Его внутреннее наполнение и уровень сервиса будут соответствовать высоким требованиям премиального сегмента “.

Дом 10 на Горького находится в непосредственной близости к набережной, а также к знаковым историческим и культурным объектам - театрам, скверам, музеям и объектам культурного наследия. В доме спроектировано всего 22 квартиры на трёх жилых этажах. Квартирография проекта включает в том числе квартиры со свободной планировкой и двойным светом, отдельным входом, индивидуальной террасой, а также эксплуатируемой кровлей для всех жителей. В Перми такие планировочные решения встречаются крайне редко.

Концепция дома и проект разработаны бюро “ЛАД”. Перед подготовкой и началом проектирования в соответствии с законодательством была проведена историко-культурная экспертиза, подтвердившая обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места “Губернский центр“.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Максим Моховиков, руководитель проектного бюро “ЛАД”:

“Мы стремились вернуть этому месту масштаб и ритм губернского города, поэтому фасад разделён на пластические и цветовые блоки, которые визуально делят объём как бы на отдельные здания. Применение трёхмерной кирпичной кладки отсылает к традициям исторической застройки в современной трактовке и придаёт зданию выразительность”.

Фасад будет оформлен облицовочным кирпичом и стемалитом. Французские балконы с витражным остеклением обеспечат естественное освещение. Функциональная терраса на крыше позволит провести время в лаунж-зонах, наслаждаясь видом на город. Для детей спроектированы современные игровые зоны.

В лобби резидентов будет встречать инсталляция из исторических элементов, отражающих дух места — как напоминание, что дом уже стал частью истории. В дизайнерских арт-холлах предусмотрены функционально зонированные лаунж-зона, лифтовый холл и колясочная. Для резидентов в доме будут располагаться кладовые и подземный паркинг.

Работа над проектом также принесла ПЗСП археологические открытия. При проведении исследования территории на раскопках обнаружили более 150 монет, выпущенных в разные годы, самая старинная датируется 18 веком. Сейчас монеты хранятся в коллекции Пермского краеведческого музея, поэтому идея дома как “коллекционной резиденции” будет проходить красной нитью через концепцию дома.

Старт продаж запланирован на сентябрь, узнать подробности можно в отделе продаж ПЗСП по тел.: +7 (342) 292-15-47.

Застройщик: ООО "Спецстрой Горького, 10". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

АО «ПЗСП»