Под Астраханью в ДТП пострадал подросток, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП с пострадавшим подростком в Володарском районе Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла накануне, 29 июля. Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» сбил мототранспортное средство, которым управлял подросток 2010 года рождения. Несовершеннолетнего увезли в лечебное учреждение.

Прокуратура Володарского района контролирует ход процессуальной проверки, которую проводит по данному факту уполномоченный орган. Также надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов