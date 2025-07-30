Назначены новый прокурор Березников и начальник местного отдела ФСБ

Прокурором Березников назначен старший советник юстиции Валерий Безруких. Как сообщается на сайте прокуратуры Пермского края, нового руководителя коллективу представил прокурор Пермского края Павел Бухтояров, посетивший Березники с рабочим визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Березники официальные» Фото: «Березники официальные»

Валерий Безруких начал службу в органах прокуратуры в октябре 2003 года. Занимал должности помощника прокурора Октябрьского района, заместителя прокурора Горнозаводского района, прокурора Губахи, руководил Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Как сообщает страница «Березники официальные», новым руководителем отдела ФСБ по городу Березники назначен Евгений Тюриков.