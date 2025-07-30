Нижегородец лишился 10 млн рублей при покупке машины в интернете

Замдиректора компании в Нижнем Новгороде обратился с полицию с заявлением о мошенничестве при покупке автомобиля через интернет. Потерпевший лишился 10,1 млн руб., возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, заявитель нашел в интернете организацию, специализирующуюся на подборе и продаже машин из-за рубежа. После общения с якобы сотрудником компании потерпевший перевел 150 тыс. руб. в качестве аванса. Через месяц предполагаемый мошенник сообщил ему, что нашел автомобиль и попросил еще 8,1 млн руб., а позднее – еще 1,8 млн руб. за оформление документов. Получив деньги, собеседник пропал.

«Этот случай – пример классической схемы с ложными гарантиями. Мошенники создают видимость легальности, используя поддельные сайты и документы», — отметили в МВД, призвав граждан проверять компании через официальные реестры.

Владимир Зубарев