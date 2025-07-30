Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав женщины-инвалида в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело по обращению о нарушении прав женщины-инвалида в Волгограде и доложит о ходе и результатах его расследования. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в СМИ появилось обращение о нарушении прав на доступную среду 74-летней жительницы Волгограда, являющейся инвалидом. В многоквартирном доме на ул. Баррикадной, в котором она проживает, есть пандус на входной группе, но он непригоден для эксплуатации. В связи с этим пожилая женщина не может самостоятельно выйти на улицу.

Суд постановил отреставрировать изношенные конструкции в 2024 году, но до сих пор этого так и не сделали. Граждане неоднократно обращались по этому вопросу в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов