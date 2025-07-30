Астраханец пытался задушить полицейского и стал фигурантом уголовного дела

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил в отношении 38-летнего местного жителя уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, днем 27 июля этого года фигурант переходил дорогу в неположенном месте в районе одного из домов на проспекте Бумажников в Трусовском районе. На это обратили внимание инспекторы ДПС, которые остановили его, чтобы привлечь к административной ответственности.

При этом астраханец ударил одного из инспекторов рукой в лицо, затем начал душить его руками и ремнем от сумки. Представитель власти произвел предупредительный выстрел, после этого выстрелил в ногу фигуранта. Далее последнего увезли с ранением в лечебное учреждение.

Павел Фролов