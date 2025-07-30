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В Оренбуржье в суд направили дело о посредничестве в даче взятки за статус инвалида

В Орске следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве). Дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый из корыстной заинтересованности выступил посредником в передачи взятки в размере 30 тыс. руб. от своего знакомого сотруднику городского учреждения здравоохранения. За эти деньги должностное лицо должно было посодействовать в беспрепятственном получении статуса инвалида.

Следственные органы также дали правовую оценку действиям взяткодателя и взяткополучателя.

Руфия Кутляева