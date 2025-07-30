На реконструкцию свалки около горы Торатау направят до 262 млн рублей

ООО «Эко-Сити» ищет подрядчика реконструкции объекта по обращению с отходами в Урман-Бишкадакском сельсовете, на 5-м км дороги Ишимбай-Красноусольск. Итоги закупки подведут 8 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компания готова направить на реконструкцию полигона 262 млн руб. На объекте планируется ввести мощности по обезвреживанию и утилизации отходов.

Работы необходимо выполнить до 10 декабря. Подрядчик должен построить операторскую, реконструировать производственный цех, установить навесы и так далее, предоставив двухлетнюю гарантию на работы.

ООО «Эко-сити» зарегистрировано в ноябре 2013 года в Ишимбайском районе. Учредителями являются (через ООО «Экопроминвест») Эльмира Максадова и Айрат Мусабиров. В 2024 году при выручке 322,4 млн руб. чистая прибыль составила 8,4 млн руб.

Майя Иванова