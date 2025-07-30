В Тольятти вынесен приговор лжеинвалиду, незаконно получавшему выплаты

Прокуратура Автозаводского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу 61-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, подсудимый в августе 2020 года незаконно получил документы о наличии у него категории «инвалид III группы» бессрочно. В последующем он обратился в органы социальной защиты с заявлением о предоставлении ему как инвалиду компенсации расходов на оплату коммунальных услуг за жилое помещение, которое было удовлетворено.

С января 2021 года по июнь 2025 года подсудимому производились ежемесячные денежные выплаты.

В итоге суд назначил тольяттинцу наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. в доход государства.

Алексей Алексеев