Под Саратовом выявили нарушения в сфере обеспечения безопасности людей на воде

Прокуратура Екатериновского района Саратовской области обнаружила нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что граждане используют в качестве пляжей пруды Восточный и Водокачка. Там нет знаков «Купаться запрещено», хотя эти места для купания не предназначены.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представления главам муниципальных образований. Прокуратура района контролирует вопросы обеспечения безопасности отдыха людей на водных объектах.

Павел Фролов