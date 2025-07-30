Экс-руководителя УКС Перми предложили отправить в колонию на десять лет

Представитель гособвинения попросил приговорить бывшую начальницу управления капстроительства администрации Перми Ирину Чиркову к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафу в размере 54,5 млн руб., а также конфисковать предмет взятки на сумму 5,45 млн руб. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

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Ирина Чиркова



Ирина Чиркова была задержана в августе 2024 года вместе с предпринимателем Сергеем Миковым. Как считает следствие, в 2022 году руководитель УКС администрации Перми получила от него 5,46 млн руб. за приемку работ на ряде инфраструктурных объектов города, которые выполняла компания господина Микова. Сначала оба обвиняемых свою вину отрицали, но затем дали признательные показания. Господин Миков заявил, что денежные средства госпожа Чиркова попросила на покупку новой квартиры. При этом условия возврата денег не оговаривались.

В настоящее время уголовное дело Ирины Чирковой рассматривает Ленинский суд Перми.