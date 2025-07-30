Суд оставил без рассмотрения иск мэрии о сносе ТЦ в Верхних Муллах

Суд оставил без рассмотрения исковое заявление администрации Индустриального района Перми о признании самовольной постройкой и сносе универсального магазина на шоссе Космонавтов, 188. Как указано в определении от 16 июля на сайте Арбитражного суда Пермского края, власти района не являлись на заседания, а ответчики — владельцы здания не настаивали на рассмотрении дела по существу.

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Администрация Индустриального района заявила иск в суд о признании самовольной постройкой и сносе универсального магазина на шоссе Космонавтов, 188, в ноябре 2024 года. Ответчиками по делу проходили предприниматели Игорь Хрипунов, Павел Старостин, Алексей Жужгов и Дмитрий Александров. Спорное двухэтажное здание торгового комплекса имеет площадь 2,3 тыс. кв. м и расположено на участке площадью 2,7 тыс. кв. м. По данным онлайн-справочника 2ГИС, в строении работают супермаркет «Монетка», центр по модернизации и ремонту фар «Ксеноншоп 59», продуктовые отделы и торговые компании.

В ходе рассмотрения дела истец ходатайствовал о проведении строительно-технической и пожарно-технической экспертиз, но в мае администрация отозвала их. Ответчики же заявили, что не настаивают на рассмотрении спора по существу. В июле истец отозвал ходатайство о рассмотрении по существу в отсутствие представителей.

Напомним, что в конце года администрация Индустриального района подала в суд сразу пять исков к владельцам недвижимости в Верхних Муллах. Мэрия потребовала признать самовольными постройками и снести здания на шоссе Космонавтов, 172, 186, 188 и 240 — это магазин «А.В.Т.-Спорт», ТЦ и салоны по продаже мебели. Объекты находятся вблизи будущего строительства двухуровневой развязки. В администрации тогда поясняли, что в отношении перечисленных зданий обнаружили нарушения порядка оформления документов на право собственности.