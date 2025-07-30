В возрасте 100 лет ушел из жизни почетный гражданин Самары Александр Любимов

Вчера, 29 июля, на 101 году жизни не стало участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Самары Александра Любимова. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Александр Любимов родился в Челябинской области, вскоре семья переехала в Куйбышев. Работал на станкозаводе, а в июле 1942 года, не достигнув возраста 18 лет, записался в добровольцы. Участвовал в Выборгско-Петрозаводской операции, в боях на территории Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы встретил в городе Винернойштат. После войны, до середины 1950-х, работал военным переводчиком. В 1956 году вернулся в Куйбышев. Следующие 45 лет жизни отдал строительству. Участвовал в проектировании БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, Отсечной плотины Ленинграда, завода КАМАЗ в Набережных Челнах, Ростовской АЭС. Выйдя на пенсию, продолжил свою трудовую деятельность в качестве педагога на Станции юных натуралистов, параллельно вел общественную деятельность. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Еще в апреле, накануне Дня Победы, мы виделись с ним — я вручал тогда ветеранам удостоверения Почетных граждан Самары. Отметил про себя, насколько стойкие и мужественные люди наши ветераны-фронтовики. Потеря каждого из них — невосполнима. Приношу свои искренние соболезнования всем родным и близким Александра Владимировича»,— написал Иван Носков в своем Telegram-канале.

Сабрина Самедова