Жертвами ДТП под Самарой стали два человека

Два человека погибли в ДТП в Нефтегорском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Авария произошла 30 июля в 06:45 на 96,2 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал», где столкнулись «Луидор-3010» и Lada Vesta.

По предварительным данным, 28-летний водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с Луидор-3010, за рулем которого был 40-летний мужчина. В результате аварии погибли водитель Lada Vesta и его 46-летний пассажир.

В медучреждение доставили водителя «Луидор-3010» и 26-летнюю женщину-пассажира из Lada Vesta. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.

Андрей Сазонов