В пензенском Сердобске объявили тендер на благоустройство ул. Пензенской

В Сердобске Пензенской области планируют провести комплексное благоустройство участка ул. Пензенской от Первомайской до Гагарина. Администрация города уже объявила конкурс на выполнение этих работ.

На указанные цели из городского бюджета готовы направить 2,49 млн руб. Подрядчику предстоит обновить 690 кв. м улицы. Прием заявок завершится 31 июля. Работы необходимо выполнить до конца этого года.

Подрядчику потребуется выполнить серьезную работу в рамках реализации проекта. В ходе обследования специалисты обнаружили разрушенные бордюрные камни, изношенные люки, заросшие кустарником участки и значительные просадки дорожного покрытия. Проверка показала, что дорожное покрытие изношено на 85%.

Павел Фролов