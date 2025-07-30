В Челябинске с 1 августа перестанет ходить маршрутка до Старокамышинска

В Челябинске с 1 августа прекращает работу автобусный маршрут по нерегулируемому тарифу №218. В связи с этим число машин на маршруте №18 увеличат на четыре единицы, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Срок действия свидетельства на обслуживание маршрута по нерегулируемому тарифу №218 «Челябинск (Автобусный парк) — Старокамышинск» истекает 31 июля. И с 1 августа на маршруте №18 «Автобусный парк — Завод ЛД» будет работать 22 единицы транспорта вместо 18. Это позволит сократить интервал движения до девяти минут в часы пик. С 1 октября рейс вновь хотят усилить.

До Старокамышинска можно добраться на автобусе №483 «Парк Гагарина — Старокамышинск (ДК Маяковского)», который работает по регулируемому маршруту.

Виталина Ярховска