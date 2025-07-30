В Ярославле у церкви Иоанна Предтечи отреставрируют ограду и колокольню

В Ярославле начинается реставрация церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, которая изображена на 1000-рублевой купюре. Объявлена первая закупка на работы, тендер размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО

Максимальная цена контракта — 127 млн руб. Закупка касается не самого храма, а входящих в комплекс объектов: колокольни, святых врат и ограды с воротами.

Планируется реставрация фасадов, интерьеров колокольни, изразцов, ремонт стропильной системы, укрепление фундаментов. Также значительный раздел посвящен золочению сусальным золотом. Им покроют кресты, подзоры, яблоки, колпаки пинкалей и ряд других элементов на колокольне и святых вратах. Также планируется реставрация и воссоздание ограды, значительная часть которой утрачена.

Подрядчик должен иметь необходимые лицензии по работе с объектами культурного наследия. Заказчиком выступает ГКУ «Единая служба заказчика». Срок завершения всех работ — 30 октября 2027 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что реставрация пройдет и на самом храме. Однако пока закупка на эти работы не объявлена.

Антон Голицын