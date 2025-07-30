Реконструкцию биатлонного комплекса на базе «Пермские медведи» оценили в 991 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право проектирования и реконструкции лыжно-биатлонного комплекса, расположенного на базе «Пермские медведи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, на объекте должны построить лыжероллерные трассы длиной не менее 5 км с организацией съездов, сборно-разборные трибуны на 1 тыс. мест, судейское помещение и стрельбище. Пропускная способность комплекса составит 240 человек в смену.

К проектированию требуется приступить 30 сентября 2025 года, к строительным работам — 26 апреля 2026 года, сдать объект — 24 ноября 2027 года. Максимальная цена контракта составляет 991 млн руб. Итоги конкурса подведут 19 августа.

База «Пермские медведи» была приобретена региональными властями в 2021 году, во время продажи на торгах по банкротству Экопромбанка. Объект передали в управление школе олимпийского резерва по базовым видам спорта «Старт».