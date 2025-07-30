Глава СКР заинтересовался делом о смерти южноуральца почти 30 лет назад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, связанному со смертью жителя поселка Наровчатка Челябинской области. Южноуралец исчез почти 30 лет назад, а его дочь не согласна с тем, как расследовалось дело о смерти, сообщает Информационный центр СКР.

В ведомство обратилась жительница Челябинской области, не согласившаяся с ходом расследования уголовного дела по факту убийства ее отца. В 1996 году житель поселка Наровчатка Агаповского района вышел из дома и пропал без вести. «Сообщается, что в связи с частыми конфликтами супруга погибшего вместе с родственниками, совершила его убийство. Однако до настоящего времени причастные к произошедшему к ответственности не привлечены», — говорится в сообщении.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело по этому факту. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о результатах расследования с учетом доводов в обращении. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.