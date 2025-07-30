В Челябинске водитель легкового автомобиля сбила двух детей во дворе

В жилом комплексе поселка Пригородный в Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух семилетних пешеходов. В результате наезда автомобиля они получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 29 июля около дома №21 по улице Ласковая в жилом комплексе «Парковый премиум». По предварительным данным, 40-летняя водитель Skoda Octavia наехала на детей, двигаясь по дворовому проезду.

Госавтоинспекция продолжает устанавливать обстоятельства ДТП.