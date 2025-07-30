В Рождествено собираются закрыть женскую исправительную колонию
В селе Рождествено Волжского района под угрозой закрытия находится исправительная колония №28 для женщин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дмитрий Асеев.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Учреждение функционирует с 1969 года. В нем трудоустроены около 150 человек. Посое закрытия птицефабрики и спиртозавода женская исправительная колония является крупнейшим работодателем в Рождествено.
Официальной информации о закрытии учреждения нет.