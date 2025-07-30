В Рождествено собираются закрыть женскую исправительную колонию

В селе Рождествено Волжского района под угрозой закрытия находится исправительная колония №28 для женщин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дмитрий Асеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Учреждение функционирует с 1969 года. В нем трудоустроены около 150 человек. Посое закрытия птицефабрики и спиртозавода женская исправительная колония является крупнейшим работодателем в Рождествено.

Официальной информации о закрытии учреждения нет.

Андрей Сазонов