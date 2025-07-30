Пятерых ижевчан осудили за фальсификацию результатов экзаменов у мигрантов

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор пятерым местным жителям, обвиняемым в организации незаконной миграции ( ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что фигуранты за деньги фальсифицировали результаты экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан, что способствовало их незаконному пребыванию в стране.

Суд назначил одному из подсудимых реальное наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Троим участникам группы назначено условное наказание на срок два года с испытательным сроком два года, а последнему — 1,5 года испытательным сроком 1,5 года.