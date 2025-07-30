Советник губернатора Прикамья анонсировал скорое открытие нового зоопарка

Председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов опубликовал в своем телеграм-канале видео из нового пермского зоопарка. «Часть обитателей нового пермского зоопарка уже обжились в своих вольерах и ждут первых гостей,— написал господин Черепанов.— На входных группах уже установлены терминалы для покупки билетов. Скоро эта стройка станет историей».

13 июля 2025 года пермский зоопарк завершил работу на старой площадке, расположенной на ул. Монастырской, 10. Закрытие связано с проведением необходимых мероприятий по полному переезду животных в новый зоопарк в микрорайоне Нагорном. Новый зоопарк фактически построен за последние 2,5 года. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб.

Точная дата открытия нового зоопарка пока не названа. Известно, что на церемонии открытия нового зоопарка в Перми выступят актеры уличного театра из Татарстана «Легкие крылья» и театра анимации и перформанса «Ярко» из Екатеринбурга.