В Саратове у ДК «Россия» хотят построить поликлинику

В Ленинском районе Саратова намерены построить поликлинику, рассчитанную на 850 пациентов в сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Современное лечебное учреждение хотят возвести на ул. Одесской, где ранее снесли аварийные дома. Поблизости располагаются ДК «Россия» и стадион «Сокол».

Поликлинике предстоит заменить несколько разрозненных отделений поликлиники № 16. Работы будут проводиться в рамках региональной программы обновления медучреждений на 2026-2030 годы. Проект находится на согласовании в Минздраве РФ.

Павел Фролов