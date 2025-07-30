Экс-владельцы «Макфы» оспаривают отказ Верховного суда РФ от жалобы

Адвокаты бывших владельцев АО «Макфа» подали в Верховный суд РФ жалобу на отказ рассмотреть кассационную жалобу по делу о изъятии компании в пользу государства. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

Жалоба подана 29 июля. Адвокаты пытаются оспорить определение судьи Верховного суда РФ от 11 июля. Тогда стороне защиты было отказано в передаче на рассмотрение жалоб на решения нижестоящих инстанций по национализации АО «Макфа». Судья сослался на отсутствие основания для пересмотра постановлений, не увидев в доводах ответчиков нарушений процессуальных и материальных норм права.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», жалоба адвокатов экс-владельцев «Макфы» поступила в Верховный суд РФ в конце апреля этого года. По словам адвоката Игоря Трунова, в качестве доводов для отмены решения об изъятии компании в доход государства указаны: ошибки в применении закона, нарушение сроков давности, нарушение прав лиц, не являющихся госслужащими, процедуры доказывания и международных обязательств РФ, лишение права на защиту экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и многие другие.

8 мая 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России обратил в доход государства компанию «Макфа» и 26 связанных с ней организаций. Суд и истец пришли к выводу, что бенефициары холдинга — экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, продолжали заниматься бизнесом и незаконно управляли активами через родственников и доверенных лиц. В июле прошлого года решение о национализации «Макфы» утвердил Челябинской областной суд, в феврале этого года — Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.