Пермяков в Египет стала возить еще одна египетская авиакомпания

Из Перми в Шарм-эш-Шейх с июля стала летать еще одна египетская авиакомпания — Air Cairo, свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино. Ближайший рейс состоится завтра, 31 июля. Тип используемого суда — Airbus, время в полете — 5 часов 10 минут. Полетная программа рассчитана до 22 октября. В одной из пермских турфирм сообщили «Ъ-Прикамье», что туроператором на этом чартером рейсе является Fun & Sun.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Этим летом Fun&Sun организовывала полеты из Перми в Шарм-эш-Шейх, но тогда перевозчиком были «Уральские авиалинии». Теперь эта авиакомпания исчезла из расписания аэропорта и должна появиться на данном маршруте в конце октября.

Сейчас из Перми на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх можно улететь на египетском перевозчике Al Masria.