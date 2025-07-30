Суд в Кумертау рассмотрит дело о незаконном обороте табака на сумму 3 млн рублей

Кумертауский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 3,1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Житель Кумертау обвиняется в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант уголовного дела незаконно купил контрафактные сигареты и хранил их в своем гараже на улице Альмухаметова и в торговом павильоне на улице Карла Маркса в Кумертау для дальнейшей продажи.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 28 тыс. пачек сигарет стоимостью более 3,1 млн руб.

Майя Иванова